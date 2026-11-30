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Şili'de 600 ila 1000 yıllık olduğu tahmin edilen Atacama Devi'nin bulunduğu koruma alanına girip tepede marka bayrağı açan 14 Fransız sporcu gözaltına alındı. Olayı yerel basına dayandıran BBC'nin haberine göre gözaltına alınanlar, Paris merkezli spor giyim markası Shinzo Paris'e bağlı Shinzo Run Club'ın üyeleri.

119 METRELİK DEV FİGÜRÜN YANINDA BAYRAK

Atacama Çölü'ndeki 119 metre uzunluğundaki insan biçimli figür, dünyanın bilinen en büyük arkeolojik insan figürlü jeoglifi olarak kabul ediliyor. Şili'de Tarapacá Devi adıyla da bilinen figür, ulusal anıt statüsünde.

Sosyal medyada pazartesi günü yayılan görüntülerde, ekibin çölü boydan boya geçen ultra dayanıklılık bayrak yarışı The Speed Project sırasında korunan alandaki tepenin zirvesinde büyük bir markalı bayrak salladığı görüldü.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ, HESABINI SİLDİ

Shinzo Paris, cumartesi günü Instagram'da İspanyolca ve İngilizce paylaştığı açıklamada hatasını kabul etti. CNN Chile'nin aktardığı açıklamada şirket, "Hatamızı kabul ediyoruz ve alana giriş kısıtlamalarını yanlış yorumladığımız için derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

Şirket, sembolün kültürel önemini tam anlamamış olabileceğini de kabul ederken jeoglife ya da çevresine basmadıklarını, ona dokunmadıklarını ve geride çöp bırakmadıklarını savundu. Açıklamanın yapıldığı, 234 bin takipçili hesap daha sonra silindi.

BAKAN: ANITA ZARAR VERMEK SUÇTUR

Şili Soruşturma Polisi'nden (PDI) Müfettiş Jorge Cárdenas, yabancı uyruklu 14 kişinin gözaltına alındığını doğruladı. La Tercera gazetesine göre zanlılar pazar günü uzaktan bağlantıyla tutukluluk duruşmasına çıkacak, savcılık da gözaltı süresinin çarşambaya kadar uzatılmasını isteyecek.

Şili Kültür, Sanat ve Miras Bakanı Francisco Undurraga ise X'te yaptığı paylaşımda olayı kabul edilemez olarak niteledi: "Ulusal bir anıttır ve ona zarar vermek suçtur. Ulusal Anıtlar Konseyi şikâyette bulundu, bu işin sonuna kadar gideceğiz."

Kaynak: BBC