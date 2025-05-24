Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde futbol oynarken başına top gelen 7 yaşındaki G.N.'nin beyninde kanama tespit edilerek tedavi altına alındığı duyuruldu. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, G.Y. (38) adlı kadının, başına futbol topu geldiği gerekçesiyle hastaneye getirdiği oğlu G.N.'nin (7) beyninde kanama tespit edilip, tedaviye alındı.

Olay, Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, anne G.Y., oğlu G.N.'yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.N.'nin beyninde kanama olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, 2 çocuğun G.N.'yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan anne G.Y.'nin eşinden boşandığı, G.N.'nin velayetinin ise anne ile babada ortak olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Fenerbahçe'yi Bankalar Birliği'nden çıkaracak müjde

Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk müjde
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.