Futbol topu darbesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun beyninde kanama tespit edildi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, G.Y. (38) adlı kadının, başına futbol topu geldiği gerekçesiyle hastaneye getirdiği oğlu G.N.'nin (7) beyninde kanama tespit edilip, tedaviye alındı.

Olay, Büyükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, anne G.Y., oğlu G.N.'yi halı sahada oynarken başına futbol topu geldiğini belirterek Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan G.N.'nin beyninde kanama olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sitede oturan çocuklardan aldığı ifadede, 2 çocuğun G.N.'yi salıncakta sallarken düşürdüğünü söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Öte yandan anne G.Y.'nin eşinden boşandığı, G.N.'nin velayetinin ise anne ile babada ortak olduğu öğrenildi.