Fıstıklısı, hamsilisi derken şimdi de 'Kısırlı Dubai çikolatası' ortaya çıktı

Lüks görüntüsü , yoğun tadı ve sunumu kullanıcıların iştahını kabartan çikolatanın farklı farklı halleri denenmeye devam ediyor. Bir şefin Dubai çikolatasına yenilik katarak 'Dubai hamsisi' hazırlaması gündem olurken farklı bir tür daha ortaya çıktı. Sınır tanımayan kullanıcılar tarafından bu kez 'Kısırlı Dubai çikolatası' hazırlandı.

Viral olan ve sosyal medyayı sallayan meşhur Dubai çikolatası, dünyanın her yerinde sosyal medya kullanıcıları tarafından denenen Dubai çikolatası, kadayıf, antep fıstığı kreması, çikolata kaplamasından oluşuyor. Küçük parçalarının bile yüksek fiyatlara satıldığı çikolata, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD, Güney Kore'den Fransa, Avustralya'dan Singapur'a kadar dünyanın dört bir yanını sarmış durumda.

Karadeniz'in simgesi haline gelen hamsiden yapılan çikolata sonrasıkısırlı çikolata, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem eleştirildi hem beğeni yağmuruna tutuldu.