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Fıstıklısı, hamsilisi derken şimdi de 'Kısırlı Dubai çikolatası' ortaya çıktı

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Sosyal medyada viral olan Dubai çikolatasına yeni bir versiyon eklendi. Dünyanın dört bir yanında sosyal medya kullanıcıları tarafından denenen Dubai çikolatası, kullanıcıların farklı tarzlarına eşlik ederken önce Hamsilisi şimdi de kısırlısı ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların övmeye doyamadığı çikolata bazı kesimleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Lüks görüntüsü , yoğun tadı ve sunumu kullanıcıların iştahını kabartan çikolatanın farklı farklı halleri denenmeye devam ediyor. Bir şefin Dubai çikolatasına yenilik katarak 'Dubai hamsisi' hazırlaması gündem olurken farklı bir tür daha ortaya çıktı. Sınır tanımayan kullanıcılar tarafından bu kez 'Kısırlı Dubai çikolatası' hazırlandı.

Fıstıklısı, hamsilisi derken şimdi de 'Kısırlı Dubai çikolatası' ortaya çıktı

Viral olan ve sosyal medyayı sallayan meşhur Dubai çikolatası, dünyanın her yerinde sosyal medya kullanıcıları tarafından denenen Dubai çikolatası, kadayıf, antep fıstığı kreması, çikolata kaplamasından oluşuyor. Küçük parçalarının bile yüksek fiyatlara satıldığı çikolata, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD, Güney Kore'den Fransa, Avustralya'dan Singapur'a kadar dünyanın dört bir yanını sarmış durumda.

Fıstıklısı, hamsili derken şimdi de 'Kısırlı Dubai çikolatası' ortaya çıktı

Karadeniz'in simgesi haline gelen hamsiden yapılan çikolata sonrasıkısırlı çikolata, sosyal medya kullanıcıları tarafından hem eleştirildi hem beğeni yağmuruna tutuldu.

Fıstıklısı, hamsilisi derken şimdi de 'Kısırlı Dubai çikolatası' ortaya çıktı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

Kültür Sanat Sosyal Medya Gastronomi Yaşam Dünya Medya Dubai

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Yorumlar (3)

Samarpan Bhav:

Millet iyice beynini sıyırmış. Bu ne ya. Videodaki kadının sesi de fena itici

4
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NediyonDegisik:

yakinda cikolatali mokta satarlar gerci cok gormuyorum misk kedisinin mokunu kahve olarak icen buna para veren cok sayida ilerizekali insanlar var :D

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ekrem celebi :

bildıgın cıkolata tek fark ıcıne fındık.antef fıstıgı degıl zevkıne gore her sey koyabılmen.bırazda tatlandırıcı ve aromalar.

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0
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