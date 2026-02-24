Haberler

Fırtınalı Havada Denize Giren Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da fırtınalı havada denize giren Onur Öğüt, kaybolduktan sonra bilinci kapalı halde bulundu ancak hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 17 Şubat'ta Konyaaltı Sahil kısmında gerçekleşti.

ANTALYA'da geçen hafta fırtınalı havada denize girip kaybolan ve suda bilinci kapalı halde bulunan Onur Öğüt (32), hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 17 Şubat gecesi, Konyaaltı Sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, fırtınanın etkili olduğu gece saatlerinde, yükselen dalgalara aldırış etmeyen Onur Öğüt denize girdi. Öğüt'ün denize girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan aramalara ek olarak deniz polisi ekipleri de denizde arama yaptı. Bu sırada Öğüt, deniz polisi tarafından karaya yakın bir yerde bilinci kapalı halde bulundu. Karaya çıkarılan Öğüt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Onur Öğüt, dün gece hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Öğüt'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Öğüt'ün, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

