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Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın, uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sanatçının sağlık durumu, son dönemde sevenlerini endişelendiriyordu.

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

TALİMAT CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN

1 Eylül'den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, acil bir müdahaleye ihtiyaç duydu. Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçak, Akın'ı İstanbul'a nakletmek için görevlendirildi.

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

TEDAVİSİNE İSTANBUL'DA DEVAM EDİLECEK

Yakın aile çevresinden alınan bilgilere göre, usta oyuncu dün gece İstanbul'a ulaştırıldı. Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam edileceği öğrenildi. Akın'ın ailesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıMapo 77:

filz teyze son rollerini oynuyorsun

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

iğrenç insanlardan iğrenç yorumlar..Allah şifa versin inşallah.

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıFerhat null:

özel ambulans uçak öyle mi Garibanın biri böyle olsa ambulans bekle ki gelsin

Yorum Beğen104
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Haber YorumlarıHALİS ER:

yolcudur abbas bağlasan durmaz

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

YEŠILÇAMIN HANIMEFENDI SANATÇILARINDAN, ALLAH SIFA VERSIN.

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıNihat Şireci:

Bunlara bir şey olmaz bunlar dokuz canlı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

İnşallah yine atlatır tez iyileşir ayağa kalkar Yeşilçam filmlerinin usta ismi yıllarca onların filmleriyle büyüdük

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Haber YorumlarıADANALI :

Güzel insan, gençliğimizin marka isimlerinden. Allah şifa versin

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıHakan:

yesilcamin son kisileri malesef.son 5 sene sonra kimse kalmayacaktir allah bilir

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Yıllarca konsolons eşiyle beraber yurt dışında devletin sırtınden nasıl lüks içinde yaşadıklarının hesabınıda sorarlar adama.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme19
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