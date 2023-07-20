Fethiye'de su kuyusuna düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan su kuyusuna düşen 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla 60 metre derinlikteki kuyuya inerek keçileri kurtardı. Kurtarılan keçiler, sahiplerine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kuyusuna düşen 2 keçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yeşilüzümlü Mahallesi Orta Kuyu Caddesi'ndeki su kuyusuna keçi düştüğü ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye hareket etti.
İtfaiye eri, 60 metrelik su kuyusuna halatla indi.
Kuyudan kurtarılan 2 keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Yaşam