Fethiye'de mahsur kalan köpek AKUT tarafından kurtarıldı

Fethiye'de mahsur kalan köpek AKUT tarafından kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 12 yaşındaki 'Ateş' isimli Golden Retriever cinsi köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dere yatağında mahsur kalan 'Ateş' isimli bir köpek, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Golden Retriever cinsi, 12 yaşındaki 'Ateş' isimli köpek, 2 gün önce sarp arazideki dere yatağında mahsur kaldı. Köpeği fark eden köylüler, kendi çabalarıyla bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu AKUT Fethiye ekibine bildirdi. Bölgeye sevk edilen AKUT ekibi, ekip lideri İsmail Madak yönetimindeki 5 gönüllüyle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, Ateş'i bulunduğu yerden kurtardı. İlk belirlemelere göre herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen Ateş, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Köylüler, AKUT ekibine teşekkür ederek çay ikram etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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