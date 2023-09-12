Fethiye'de 6 Metrelik Botta Çıkan Yangın Sahil Güvenlik Helikopteri İle Söndürüldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 6 metrelik botta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü. Botta bulunan 4 kişi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi Dalgıç Koyu yakınlarında saat 17.30 sıralarında 6 metrelik bir botta yangın çıktı. Çıkış nedeninin henüz belirlenemeyen yangında bottan yükselen duman ve alevleri görenler durumu ihbar etti. Bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin yanısıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri edilirken, yanan bottan denize atlayan 4 kişi çevrede bulunan başka bir botta bulunanlar tarafından kurtarıldı. Yangın söndürme helikopteri ve Sahil Güvenlik ekipleri, yanan botun üzerine su atarak söndürdü. Karaya çıkarılan 4 kişinin ilk müdahalelerinin ardından durumunun iyi olduğu tedbir amaçlı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.