Feribotun Çamura Saplanması 'Topuklaşma' Nedeniyle Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir feribot, rıhtımın 400 metre açığındaki çamura saplandı. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, feribotun pervaneleri nedeniyle deniz dibindeki çamurların kalktığını, akıntı ile de çamurların bir yerde birikip, 'topuklaşma' oluşturduğunu söyledi.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotunun rıhtımın 400 metre açığındaki çamura saplanmasına ilişkin, "Bu, çamurlara 'topuk' diyoruz. Feribotların pervanelerinden oluşur. Çünkü deniz tabanına yakın oldukları için sürekli yerden sediman, çamur kaldırırlar ve akıntılar, onları getirerek belirli bir yere yığar. İşte burada 'topuklaşma' oluşmaya başlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin Bostanlı-Üçkuyular feribotu, dün manevra sırasında kuvvetli rüzgar nedeniyle rıhtımın 400 metre açığındaki çamura saplandı. Yolcusu bulunmayan feribot, daha sonra makine gücü ile rıhtıma yanaştı. İlk kontrolde olumsuzluğa rastlanmayan ve Bostanlı rıhtımına alınan feribotta, detaylı denetim yapılacak.

Tüm limanlarda 'topuklaşma'nın görüldüğünü belirten Prof. Dr. Yaşar, belirli aralıklar ile batimetri yapılarak, deniz dibi derinliğinin ölçülmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Belediyenin bu alanları taratması gerekiyor. Bu olay, belediye açısından güzel bir şey. Çünkü bir önceki ile şimdiki batimetriyi üst üste koyduklarında; kaç yılda, kaç santim deniz tabanı yükselmiş, çamur oluşmuş hesaplanacaktır. Bundan sonra da o yıllara göre, temizlik yapacaklardır. Belediyenin elinde temizlik yapmak için araçlar var. 2011 yılında kum basma gemisi yaptırdı. O araçlarla gelip, tümsekleri yok edecekler. Gemilerin emniyetli şekilde yanaşıp, kalkmaları açısından, bu önemli bir olay. Geniş bir alanda çalışmanın yapılması gerekiyor. Çünkü rüzgar çok esebilir, başka bir tekne önüne gelebilir ve feribotlar kaymak zorunda kalabilir" diye konuştu.