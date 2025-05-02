Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve 2017 senesinde emekli olan şarkıcı Ferhat Göçer, hekimliği seçme nedenini ve özel hayatındaki kırılma noktalarını anlattı Ünlü şarkıcı ve emekli genel cerrah Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında hem müzik kariyeri hem de kişisel geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göçer, doktorluk mesleğini seçmesinde bebek yaşta hayatını kaybeden kardeşi Serhat'ın etkisi olduğunu ifade etti. "Bu mesleğin sebebi Serhat," diyen sanatçı, kayıpların hayatındaki rolünü ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

BİR YAŞINA GELMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ferhat Göçer, doktor olmasının ardındaki duygusal sebebi şu sözlerle anlattı: "Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür." Göçer, 2017 yılında tıp mesleğinden emekli olmuş, tam zamanlı olarak müzik kariyerine yönelmişti.

SAMİMİ EVLİLİK YORUMU

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "Evliliklerinden pişman mısın?" sorusuna ise içten bir yanıt verdi. "Pişmanlıklarım var ama bunlar asla evliliklerim değil," diyen Göçer, iki çocuğunun annelerine minnettar olduğunu şu sözlerle açıkladı, " Tam bir felakettim. Hayat mücadelesinin en sert dönemindeydim. Belki onların hayatlarını da altüst ettim. Suç benim" dedi.

"GEÇMİŞE SAPLANTIYIM"

Sanatçı, geçmişe fazla takılı kaldığını ve bunun hayatında ciddi etkileri olduğunu da ekledi, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim. Meşguliyet beni bundan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde kayboluyorum."

Ferhat Göçer, "Kendini takıntılı biri olarak görüyor musun?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Sınırda görüyorum, evet. Borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir. Dışarıdan bakıldığında takıntılı bir insan görüntüsü sergiliyor olabilirim."