Fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı: Öğrenciler şiiri okumadı, resmen yaşadı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy okulunda görev yapan ve öğrencileriyle çektiği videolar ile adından söz ettiren öğretmen İhsan Kartoğlu'nun görevli olduğu okulda 10 Kasım'a özel hazırlattığı gösteri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anılıyor. 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda ebedi istirahatine çekilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi kalbinde hisseden Türk milleti bu '10 Kasım'da da özlemini haykırıyor.

KÖY OKULUNDA TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN ANLAR

Yurdun dört bir yanında yapılan anma törenlerinin yanı sıra sosyal medya üzerinden de anılan Mustafa Kemal Atatürk için en anlamlı anma törenlerinden biri Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy okulunda gerçekleşti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu'nun öğrencileriyle hazırladığı anma programına ilişkin video büyük beğeni topladı.

O ANLARI YAŞADILAR

İzleyenleri duygulandıran videoda saatler 09:05'i gösterdiğinde okumaya başladıkları şiiri, tiyatro tadında bir gösteriye dönüştüren çocukların performansını görenler "Resmen yaşadılar" demekten kendilerini alamadı.

Minik öğrencilerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için seslendirdikleri şiirin mısraları şu dizelerden oluşuyor;

"1881'de Selanik'te bir yiğit doğdu,

Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Beydi,

Adı Mustafa'ydı, sarı saçlı mavi gözlüydü,

Okula başladı, Mustafa Kemal oldu.

Asker olmak istiyordu, çok okudu çok çalıştı,

Asker oldu yetmedi, Kurmay yüzbaşı oldu yetmedi,

Vatanımı düşman işgalinden kurtaracağım dedi, kimle?

Milletle...

İşte o gün, saat 09:05'te hayat durdu, Dolmabahçe ağladı, vatan ağladı.

Millet ağladı.

Mustafa Kemaller Ölmez.

Şehitler Ölmez.

Vatan Bölünmez"