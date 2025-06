Felç Geçiren Kırpık, Tekrar Ayağa Kalktı

İZMİT'te felç geçiren 'Kırpık' isimli Terrier cinsi köpeği, sahipleri barınağa terk etti. Hayvansever Ömer Ayhan tarafından Ankara'ya getirilen ve veterinerdeki tedavisinin ardından yeniden ayağa kalkan köpek, sahiplenilmeyi bekliyor.

İzmit'te yaklaşık 1 yıl önce felç geçiren 'Kırpık' isimli Terrier cinsi köpek, sahipleri tarafından hayvan barınağına terk edildi. Engelli hayvanların tedavilerine destek olan hayvansever Ömer Ayhan'ın barınaktan çıkardığı köpek, 2 ay önce Ankara'daki bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirilip, tedavi altına alındı. 5 yaşında olduğu düşünülen köpek, havuz terapisi ve fizyoterapi işlemlerinden sonra yeniden ayağa kalktı. İyileşmeye başlayan Kırpık, tedavisinin ardından sahiplendirilecek.

'YAVAŞ YAVAŞ AYAĞA KALKMAYA BAŞLADI'

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Kırpık, İzmit'te yaşadığı evinin bahçesinde bilinmeyen bir sebeple aniden felç geçiriyor. Muhtemelen bel fıtığı sebebiyle felç geçirdi. İstanbul ve İzmit'te tedavisi bulunamayınca da barınağa terk edilmiş. Kırpık'ı bize engelli hayvanların tedavisiyle ilgilenen hayvansever Ömer Ayhan getirdi. Kırpık'ın tedavisi için destek sağladı. Kırpık, gerçekleştirdiğimiz tedaviler sonucunda yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Bir bacağında şu an his yok. Tedavisi bitip sağlığına kavuşana kadar Kırpık, bizimle birlikte olacak. Sağlığına kavuştuktan sonra kendisini mezun edeceğiz. Mezuniyetinin ardından kendisiyle ilgilenen Ömer Ayhan Bey'in yanına, Kocaeli'ye gidecek. Onun da Kırpık için yeni bir yuva arayışına gireceğini söyleyebiliriz" dedi.

'TERK EDİLMELERİ ÇOK VİCDANSIZCA'

Her insanın hayvanlarla empati kurması gerektiğini ifade eden Denli, "Her insan bir engelli adayıdır. Sevdikleriniz sizden vazgeçseydi ne hissederdiniz? Aynı mantık hayvanlar için de geçerli. Onların da duyguları var. Her şeyi anlayıp her şeyi hissediyorlar. Yaşadıkları durum, çaresi olan durumlar. Çaresi olmayan durumlar için bile artık hayvanların hayatını kolaylaştıracak yöntemler uygulanıyor. Yaşadıkları hastalıklar sonucunda terk edilmeleri bana çok vicdansızca geliyor. Kırpık, bu durumda şanslı bir köpek oldu" diye konuştu.