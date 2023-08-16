Fabrikada Büyük Hasar Meydana Geldi

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Yangında, yaralanan işçi Medet Bozbıyık (35) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozbıyık'ın vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, 'Öğleden sonra savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir fabrikamızda yangın çıktı. Yangına, Yahşihan ve Kırıkkale belediyeleri ile MKE A.Ş.'ye ait itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın' dedi. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.