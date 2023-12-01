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Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

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Eyüpsultan'da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangında içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale geldi.

EYÜPSULTAN'da tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti. Yangında içeride bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İslambey Mahallesi'nde çıktı. İlkyaz Sokakta bulunan tek katlı bir gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan ekipler, sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekondunun olduğu sokağa bir süre giremedi. Uzun uğraşlar sonucu sokağa bir araç ile girmeyi başaran itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak alevlerin arasından çıkarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin, bazı sokakların dar olması ve hatalı park edilen araçlardan dolayı gecekonduya ulaşamayınca, hortumları sokak boyunca birbiri ardına ekleyerek alevlere müdahale ettiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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