Evlilik videosuyla tanınan Tahir'in Türkiye'den isteği milyonları gözyaşlarına boğdu

Sosyal medyada "Evlenmek istiyorum" şeklindeki video ile tanınan Tahir'in yeni videosu milyonları ağlattı. "İnsanlara seslenmek ister misin?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Tahir, "Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır. herkes yardım etsin Tahir'e" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "En büyük hayalim evlenmek, evlenmek istiyorum" şeklindeki video ile tanınan Tahir'in son röportajı izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

"İNSANLARA NE SÖYLEMEK İSTERSİN DİYE SORULDU"

Tahir'e "İnsanlara ne söylemek istersin" diye soruldu. Tahir'in bu soruya verdiği cevap ise milyonlarca insanın hüngür hüngür ağlamasına neden oldu.

"DÖVMESİNLER TAHİR'İ YARDIM ETSİNLER TAHİR'E"

Tahir, şöyle konuştu: "Tahir'i dövmesinler engellidir, sakattır. herkes yardım etsin Tahir'e…"