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Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Yaşam Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Heather Lynn adlı kadın, eve gittikten sonra düğün fotoğraflarına baktı. Fotoğraflarda nedimesinin kocasını taciz ettiği anları yakalayan kadın, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa süre içerisinde 18 milyondan fazla izlenme aldı.

ABD'nin Kuzey Kuzey Karolina eyaletindeki bir düğünde yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Heather Lynn adlı kadın, eşiyle dünyaevine girdikleri düğünün ardından evine döndü ve düğün fotoğraflarını izlemeye başladı.

FARK ETTİĞİ DETAYLA DEHŞETE DÜŞTÜ

Genç kadın, düğün fotoğrafları ve videosunda fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü. Çünkü fotoğraf çekimi sırasında nedimenin, kocasını taciz ettiği anlara şahit oldu. Kadının, damadın kasığına doğru elini attığı ve damadın elini tuttuğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA İFŞA ETTİ

Kocasına durumu anlatan ve kadınla herhangi bir ilişkisi olmadığını öğrenen Heather Lynn, daha sonra düğündeki bu videoyu sosyal medya üzerinden ifşa etti. Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde 18 milyonun üzerinde görüntülenme aldı.

İşte görüntüler:

Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Evde düğün fotoğraflarına bakan gelin, gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Vardır bir hikmeti..

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mahalle sakini:

Bunlar insan mı ki ahlak olsun

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500
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