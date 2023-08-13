Eskişehir'de perseid meteor yağmurunu izlemek için ormanlık alana akın eden vatandaşlar kamp kurarak keyifli zaman geçirdi. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar Musaözü Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kamp kurarak ateş başında gecenin tadını çıkartan vatandaşlar ormanlık alanın girişinde uzun araç kuyruklarına neden olurken, müzik açarak ve birbirleriyle sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler.

Eskişehirli vatandaşlar perseid meteor yağmurunun tadını çıkardı

Engin Atalan: "Bir yıldız nasıl kayıyorsa meteorlar da öyle kayıyor"

Sibel Oğuz: "Kampımız meteor yağmurlarıyla daha da güzel oldu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de perseid meteor yağmurunu izlemek için ormanlık alana akın eden vatandaşlar kamp kurarak keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin çoğu yerinden çıplak gözle seyredilebilen perseid meteor yağmuru başladı. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar Musaözü Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu. Kamp kurarak ateş başında gecenin tadını çıkartan vatandaşlar ormanlık alanın girişinde uzun araç kuyruklarına neden olurken, müzik açarak ve birbirleriyle sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler. Saat 21.00'dan gün doğumuna kadar net olarak gözükmesi beklenen görsel şölenin yılda sadece bir defa gerçekleştiği bilinirken, uzmanlar şehir ışıklarından uzak karanlık bölgeleri tercih edenlerin saatte yaklaşık 100 meteoru gözlemleme fırsatı yakalayabileceğini belirtiyor.

"Bir yıldız nasıl kayıyorsa meteorlar da öyle kayıyor"

Perseid meteor yağmurunu izlemek için Musaözü Tabiat Parkı'nda kamp kuran vatandaşlardan birisi olan Engin Atalan, arkadaşlarıyla beraber keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Meteor kayışı için beklediklerini ifade eden Atalan, "İnternet üzerinden gördük. Arkadaşlarla buraya seyir için geldik. Gece saat 03.00 ve 04.00 aralarında daha fazla meteor kayışı olmasını bekliyoruz. Bu sene böyle bir etkinlik düzenledik. Şu ana kadar 10 tane meteor kayışı gördük. Bir yıldız nasıl kayıyorsa meteorlar da öyle kayıyor, arkasından iz çıkararak gidiyor. Burada kamp kurduk. Yaklaşık 25-30 kişi geldik" dedi.

"Kampımız meteor yağmurlarıyla daha da güzel oldu"

Sibel Oğuz ise, "Bu meteor yağmurunda biz de kamp yapalım dedik. Engin arkadaşımız da sağ olsun bizi kırmadı, böyle bir etkinlik organize etti. Güzel bir akşam, çok keyifli oldu. Arkadaşlarımızla geldik. Kampımız meteor yağmurlarıyla daha da güzel oldu. Gökyüzü çok güzel gözüküyor, bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Kilimlerimizi serdik, arkadaşlarımla birlikte yatarak meteor kayışını bekliyoruz" şeklinde konuştu.