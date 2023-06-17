Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler, Denizli'ye gezi düzenleyerek Milli mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 şehidi anmak için Cabar Milli Mücadele Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitler ve ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildi. Ayrıca tarihi ve turistik yerleri gezen kafileye konser verildi.

Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler Denizli'de moral buldu

Yüzlerce kilometre yol gelip, yakılarak katledilen 83 şehidi unutmadılar

DENİZLİ - Eskişehirli şehit aileleri ve gaziler, moral bulmak için geldiği Denizli'de Milli mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 şehidi unutmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi üyesi şehit aileleri ile gaziler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Denizli'ye gezi düzenledi. Eskişehir'den sabahın erken saatlerinde hareket eden kafile, 02 Nisan 1921'de Yunan işgali sırasında Çivril Cabar'da yakılarak katledilen 83 vatandaşın anısına yapılan Cabar Milli Mücadele Şehitliği ve Büstünde karşılandı. Burada şehitliğin tarihçesi hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Şehitler ve ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildi. Buradan Çivril Belediyesi tesislerine intikal edilerek, Çivril ilçesinde bulunan şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelen misafirler, kahvaltı yaparak dinlenme imkanı buldular. Kafile daha sonra Çivril ilçesi sınırları içinde inşaatı devam eden Millet Bahçesini ziyaret ederek buranın tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgi aldılar.

Buradan Işıklı Gölüne geçen şehit aileleri ve gaziler, gölün muhteşem manzarasında sohbet ederek çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundular. Ayrıca Türk halk Müziği Sanatçısı Sultan Torun tarafından mini bir konser verildi. Ardından ise Pamukkale ve çevresinde bulunan tarihi ve turistik yerleri gezen kafileye saat 20.30'da Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Müziği bölümü sanatçıları ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Sultan Torun tarafından konser verildi. Konser sonunda ilgi ve desteklerinden dolayı kafile, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve görevlilerine teşekkür etti.