Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı bölgeden çalınan otobüs durağı yenilenmedi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı bölgeden çalınan otobüs durağının 3 yıldır yenilenmediğini söyleyen vatandaşlar, otobüs şoförleriyle polemik yaşadıklarını belirterek yeni bir durak yapılmasını istedi.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Yenisofca Köyü'nün çıkışında bulunan otobüs durağının çalınması köy sakinleriyle otobüs şoförleri arasında tartışma konusu oldu. Yaklaşık 3 sene önce bilinmeyen şahıslar tarafından çalındığı aktarılan durağın olduğu noktada şoförler vatandaşları köy girişindeki durağa yönlendirirken, köy sakinleri eskiden o noktada durak olduğuna dikkat çekerek diğer durağa gitmelerinin gereksiz olduğunu savundu. Odunpazarı Belediyesi'nin yıllardır konuyla ilgilenmediğini dile getiren vatandaşlar, yeni bir durak yapılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

"Köy çıkışına bir adet durak konulmasını istiyoruz"

Yenisofca Köyü sakinlerinden Rıza Demiralay, "Köyün çıkışında bir durak vardı, çaldılar. Uzun süredir orada durak yok. Otobüs şoförleri bizi 'neden duraktan binmiyorsunuz' diye uyarıyor. Biz de onlara durumu izah ediyoruz, durağın çalındığını söylüyoruz. Onlar da ısrarla köy girişindeki durağın karşısından binmemizi istiyor. Oysa hiçbir durak karşı karşıya değildir. Köy çıkışına bir adet durak konulmasını istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR