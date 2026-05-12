Haberler

Yargıda yeni dönem: UYAP AI Karar Destek Sistemi geliyor

Yargıda yeni dönem: UYAP AI Karar Destek Sistemi geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm kapsamında yerli ve milli 'UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni duyurdu. Sistem, 30 milyondan fazla emsal kararı saniyeler içinde analiz ederek yargılamaları hızlandıracak, nihai karar ise hakim ve savcılarda olacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda dijital dönüşüm kapsamında yerli ve milli 'UYAP AI Karar Destek Sistemi'nin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yargıda dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yeni sistemle birlikte 30 milyondan fazla emsal kararın ve karmaşık dosyaların saniyeler içinde analiz edileceğini ifade eden Gürlek, yargılamaların daha hızlı yürütülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Yapay zeka teknolojilerinin insan merkezli ve güvenilir şekilde sisteme entegre edileceğini vurgulayan Gürlek, nihai kararın her zaman hakim ve savcılarda olacağını belirtti.

Gürlek paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla; adaleti daha hızlı, etkin ve erişilebilir kılmak için teknolojik dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor

Emeklilerin beklediği tarih! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti

Pılını pırtını toplayıp Türkiye'yi terk etti
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

Düğünün önüne geçen görüntü
Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi

Hacıosmanoğlu, Montella'ya teklif yapan takımın adını verdi
Hacıosmanoğlu: Soruşturma sırası yöneticilerde

Türk futbolunda neler oluyor? "Sıra onlarda" diyerek resti çekti
TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5,5 milyonum gitti

TikToker Selda önüne geleni çarptı: Dragon yolladım, 5 milyonum gitti