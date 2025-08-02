Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı

Eskişehir'in en önemli simgesi görenleri hayrete düşürdü.

PORSUK ÇAYI'NIN SU SEVİYESİ AZALDI

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.

SU TAMAMEN ÇEKİLDİ, ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI

Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Porsuk Çayı'nın yatağının boşalmasıyla oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.