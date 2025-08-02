Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı
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Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda gözle görülür şekilde azalan su seviyesi görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'in en önemli simgesi görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı

PORSUK ÇAYI'NIN SU SEVİYESİ AZALDI

Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı

SU TAMAMEN ÇEKİLDİ, ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI

Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.

Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Porsuk Çayı'nın yatağının boşalmasıyla oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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