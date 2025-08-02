Eskişehir'in simgesi Porsuk Çayı'nın su seviyesi azaldı
Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı'nda gözle görülür şekilde azalan su seviyesi görenleri hayrete düşürdü.
Eskişehir'in en önemli simgesi görenleri hayrete düşürdü.
PORSUK ÇAYI'NIN SU SEVİYESİ AZALDI
Kentin en bilinen noktalarından birisi olan Porsuk Çayı'nın su seviyesi henüz bilinmeyen sebeple azaldı.
SU TAMAMEN ÇEKİLDİ, ÇAMURLAR ORTAYA ÇIKTI
Özellikle, Kanlıkavak Parkı'nın bazı noktalarında suyun tamamen çekildiği ve çay yatağındaki çamurların ortaya çıktığı gözlendi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Porsuk Çayı'nın yatağının boşalmasıyla oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam