Eskişehir'de Usta Terzi Her Gün Takım Elbise Giyiyor

Yarım asırdır işine takım elbiseyle gidiyor

İşine saygısından takım elbise giyiyor

Terzi Halil İbrahim Özmen :

"Mesleğe başladığımdan beri, yani yaklaşık 50 yıldır takım elbise giymeye devam ediyorum"

"Vatandaş bunu benim üzerimde şık görecek ki o da beğenip istesin"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnaf, mesleğine saygısı sebebiyle her gün takım elbise giyiyor.

Eskişehir'de yaklaşık 50 yıldır terzilik yapan Halil İbrahim Özmen, dükkanına her gün takım elbiseyle gidiyor. İşinin başındayken kendi diktiği takım elbiseleri giyen usta terzi, şık giyim tarzıyla dikkatleri çekiyor. Mesleğini uzun yıllardır severek yaptığını söyleyen Özmen, işine saygı duyduğu için takım elbise giydiğini ifade etti. Müşterilerin diktireceği takım elbiseyi canlı olarak görüp beğenmesi gerektiğine dikkat çeken esnaf, bu yöntem sayesinde zamanında çok fazla takım elbise siparişi aldığını belirtti. Giyimin işlere olumlu etkisi olduğunu düşünen Özmen, takım elbise giymesine müşterilerin olumlu tepkiler verdiğini dile getirdi.

"Yaklaşık 50 senedir terzilik yapıyorum, mesleğime saygı duyduğum için böyle giyiniyorum"

Eskişehir'de 1962'den yılından beri terzilik yapan Halil İbrahim Özmen, yaklaşık 50 senedir kendi diktiği takım elbiseleri giyerek dükkanına gittiğini söyledi. Şık giyim tarzıyla müşterilerden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Özmen, "Mesleğimi uzun senelerdir severek yapmam sebebiyle takım elbise giyiyorum. Yaklaşık 50 senedir terzilik yapıyorum, mesleğime saygı duyduğum için böyle giyiniyorum. Bu işi yaparak kazandığımız 3-5 kuruş ile 4 tane çocuk okuttum, 3 tanesi mühendis oldu diğerini de doktor yaptık. Müşterilerimiz benim giyim tarzımdan oldukça memnun. Bu benim herkese diktiğim takım elbiselerden birisi, vatandaş bunu benim üzerimde şık görecek ki o da beğenip istesin. Ben uzun seneler boyunca bu takım elbiselerden diktim ama şu anda talepler az. Fiyatlar yükseldiği için takım elbiseye eskisi kadar ilgi yok. Mesleğe başladığımdan beri, yani yaklaşık 50 yıldır takım elbise giymeye devam ediyorum. 1972 yılında dükkan açtım, o zaman beri işime devam ediyorum. Takım elbise giymemin işlerime de olumlu etkisi oldu. Eğer ki düzgün giyinirsen karşıdaki müşteriye de etkili olursun, 'bunun giyimi kuşamı güzel, ben de buraya elbise diktirebilirim' der" şeklinde konuştu.