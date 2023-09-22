Eskişehir'de Üniversite Öğrencilerine Tek Kart İmkanı

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi, ESTÜ ile imzaladığı protokol ile öğrencilerin Eskişehir'in toplu ulaşım sisteminden tek kart ile yararlanmalarını sağlayacak.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi, öğrenci kimliklerinin indirimli öğrenci Eskart ile bütünleştirilmesi ve öğrencilerin Eskişehir'in toplu ulaşım sisteminden tek kart ile yararlanmalarını sağlayan protokolü ESOGÜ'den sonra ESTÜ ile de imza altına aldı.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi A.Ş. (ESTRAM) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında "Eskart ve Üniversite Öğrenci Kartlarının Bütünleştirilmesi İşi İdari Protokolü"nün ardından çalışmanın ikinci aşaması kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ile de protokol imzalandı.

ESTRAM ve ESTÜ yetkililerinin imza altına aldığı protokolle ESTÜ öğrencileri de öğrenci kimliklerinin indirimli öğrenci Eskart ile bütünleştirilmesi sayesinde Eskişehir'in ulaşım sisteminden tek kart ile faydalanacaklar.

Yapılan iş birliği çalışmasının ikinci aşamasında ESTÜ ile protokol imzaladıklarını belirten ESTRAM Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, "ESOGÜ'den sonra ESTÜ ile de örnek bir protokole imza attık. Büyük kolaylık sağlayacak olan protokolle öğrencilerimizin indirimli Eskartları ile öğrenci kimlikleri bütünleştirilecek. Hayırlı olsun. Anlamlı iş birliği nedeniyle de üniversitelerimize teşekkür ediyorum" dedi.