Eskişehir'de Trafik Sorunu: İkinci Şeride Yapılan Parklar Esnafı Mağdur Ediyor

Eskişehir'de son yıllarda artmakta olan trafik sorunu vatandaşların tepkisini toplamaya devam ederken, Cengiz Topel Caddesi'nde ikinci şeride yapılan parklar esnafın işlerini düşürdü.

Eskişehir'de araç sayısının çoğalması trafikteki olumsuz etkilerini gösteriyor. Özellikle depremden sonra yaşanan göç dalgasıyla birlikte daha da kalabalıklaştığı gözlemlenen Eskişehir trafiğinde sürücüler gergin dakikalar geçiriyor. Kentteki alt ve üst geçit sayısının az olmasından şikayetçi olan vatandaşlar, Cengiz Topel Caddesi gibi kentin merkezi noktalarında ikinci sıraya yapılan parklar sebebiyle trafiğin daha da yoğunlaştığını düşünüyor. Hoşnudiye Mahallesi'ndeki esnaf, belediyeye ödedikleri ücrete rağmen trafik polisleriyle polemik yaşadıklarını aktarırken, park yerlerinin belediyeye mi yoksa trafiğe mi ait olduğunun kendilerine net bir şekilde belirtilmesini istiyor. Trafik sıkıntıları yüzünden işlerinin azaldığını öne süren Eskişehir esnafı, yetkililerin konuya el atmasını bekliyor.

"Biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz"

Cengiz Topel Caddesi üzerinde çiçekçilik yapan Mustafa Özelge, ikinci şeride park yapılmasından şikayetçi olduğunu söyledi. Belediyeye ödedikleri ücret karşılığında yine sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Özelge, "Trafik polisleri geliyor, 'burayı tutamazsınız, burası trafiğe aittir. Belediyeye ait değildir' diyor. Burası belediyeye mi ait? Trafiğe mi ait? Onu bir türlü çözemedik. Ama ücretini belediye alıyor. Trafikten hiç geçilmiyor. İkinci sıra, üçüncü sıra park yapılıyor. Eskişehir'in trafiği oldum olası böyle. Özellikle Cengiz Topel Caddesi'nde bu konuda daha yoğun bir sıkıntı var. Trafik hep böyle yoğun, sıkışık. Vatandaş herhangi bir şey almaya bile duramıyor. Burada sadece bizim değil, herkesin sıkıntısı var. Bu sorunu belediye çözecek, ben çözemem ki. Kendi aralarında anlaşacaklar. Buraya trafik mi bakıyor, belediye mi bakıyor? Önce bir onu kararlaştıracaklar. Birisine ücreti ödüyorsun, öteki gelip itiraz ediyor. Biz arada kalıyoruz, mağdur oluyoruz" dedi.

"Bence Eskişehir'deki araba sayısı çok fazla"

Bölgede esnaflık yapan İzzet Can Erol, Cengiz Topel Caddesi'nde müşterilerin araba koyacak yer bulamadığını belirtti. Kentteki trafikle ilgili şikayetlerinden bahseden Erol, "Otopark olmaması çok sıkıntıya neden oluyor. Arabalar ikinci şeride iki dakika duramıyorlar. Hemen trafik polisi geliyor. Bütün esnaf buna bir çözüm bulunmasını istiyor. Ayrıca buradaki Işıklar çok uzun süre yanıyor. Tramvay seferlerini arttırmalarını istiyoruz. Bence Eskişehir'deki araba sayısı çok fazla. Burada motor kazaları çok oluyor. Ona da bir çözüm bulsalar iyi olur. Yetkililerden Eskişehir'in trafiğini biraz daha önemsemelerini isterim" şeklinde konuştu.

"Benim aklıma gelen çözüm yolu bir alt geçit yapılması"

Taksici Bülent Şahin ise, saat 14.00'dan sonra araçla kent merkezine girmekte zorluk yaşandığını dile getirerek şunları söyledi:

"Çok kötü bir trafik var. Dikkatsizce yapılan 2 sıralı sıralı parklardan dolayı gidiş-geliş tamamen tıkanıyor. Hiç iş yapamıyoruz. Ayrıca sabahları toptancı arabaları oluyor. Öğleden sonra, özellikle hafta sonları yerli turist çok geldiği için 2-3 sıralı park yapıyorlar. Bundan dolayı trafik ister istemez aksıyor. Kaza oluyor. Eskişehir'de zannedersem merkezde en çok kaza Cengiz Topel Caddesi'nde oluyor. Benim aklıma gelen çözüm yolu bir alt geçit yapılması. Üniversitelerin oradan Yunus Emre Kampüsü'ne kadar bir daha alt geçit olursa bu karmaşıklık gider diye düşünüyorum." - ESKİŞEHİR