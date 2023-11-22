Eskişehir'de TCDD'ye ait yürüyüş yolunda camlara zarar verildi

Eskişehir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yürüyüş yolunda orijinal tren raylarını koruyan camlara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bulunan TCDD tarafından yapılan Hatboyu Yürüyüş Yolu'nun bir bölümünde yerdeki orijinal tren raylarını koruyan camların bazılarının kırık olduğu dikkatleri çekti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldığı düşünülen camın rayların olduğu bölüme doğru girdiği görüldü. Yürüyüş yolundaki kırık camın kötü bir görüntü oluşturduğu görülürken bölgedeki esnaf gece saatlerinde bazı kişilerin alkol alarak çevreye zarar verdiğini öne sürdü. Mahallede sakinleri de 'Kanal Boyu' olarak bilinen yürüyüş yolunda bir süre önce onarım ve bakım çalışmaları yapılarak eksikliklerin giderildiğini, bu durumun yeniden yaşanmasından üzüntü duyduklarını belirtti. - ESKİŞEHİR