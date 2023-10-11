Eskişehir'de Şizofreni Hastası Kayıp Vatandaş Aranıyor

Eskişehir'de iki haftadan uzun bir süredir kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki şizofreni hastası Nazmi Önal'ın bulunmasını bekleyen endişeli aile, şehrin çeşitli bölgelerine kayıp ilanı astı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükalçayır Mahallesi'nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Nazmi Önal, iki haftadan uzun bir süre önce kaybolmuştu. Kaybolduğu günden itibaren jandarma, polis, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akut, Dorlion Arama Kurtarma ve gönüllülerden oluşan kalabalık bir ekip kayıp vatandaş için arama kurtarma çalışmaları sürdürdü. Günlerdir sonuç alınamayan arama çalışmalarının ardınan Önal'ın yakınları, yeni bir çare arayarak, kentin çeşitli bölgelerine kayıp ilanı astı. Söz konusu ilanda, 'Kayıp aranıyor, görenlerin 112'ye bildirmeleri rica olunur' ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR