Eskişehir'de sahipsiz köpekler paniği

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi sakinleri, zaman zaman saldırılarıyla da karşılaştıkları sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istedi.

Mahalledeki bir sitede yaşayan vatandaşlardan Hasibe Sol, AA muhabirine, birkaç gün önce komşularından bir kadının sahipsiz köpeğin saldırısında elinden yaralandığını söyledi.

Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan komşusunun korkudan titrediğini belirten Sol, "Yöneticimiz şikayetçi oldu, o gün gelip iki köpeği almışlar. Kalanların hepsi burada yine. O gün yürüyüş yapıyordum. Alt yoldan gidiyordum. 5'i üzerime saldırdı. Elimde sopa da yoktu. Bu durumdan devamlı şikayetçiyiz." dedi.

Emine Kara da mahallede 20 yıldır yaşadığını, son aylarda sahipsiz köpeklerden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Bazen evinin balkonunun altında çok sayıda köpeğin toplandığını ifade eden Kara, şöyle devam etti:

"Akşamları dışarı çıkamıyorum. Bazen gece vardiyasında çalıştığım zaman kapımın önünde oluyor. Korka korka gidip geliyorum ya da birileri varsa bana eşlik ediyor. Gerçekten çok tehlikeli bir ortam. Elimizden geleni yapıyoruz ama hayvanlara da kötülük etmek istemiyoruz. Bir an önce saldırganlaşmalarını önlesinler ya da başıboş köpekleri nerede toplayabiliyorlarsa ben toplanmasını istiyorum."

"Komşumuzun gelinini kolundan ısırdı"

Kara, köpeklerin havlama ve hırlamalarının kendilerini rahatsız edici boyutta olduğunu anlattı.

Bazen geceleri uykularının bölündüğü bilgisini veren Kara, "Sitedeki bisikletli çocuklara saldırıyorlar. Bisikletli insanlara da saldırıyorlar. En son komşumuzun gelinini kolundan ısırdı." ifadesini kullandı.

"Bir çocuk koştuğu zaman bütün köpekler üzerine gidiyor"

Yüksel Kıdak, 5 yıldır yaşadığı sitedeki sahipsiz köpeklerden şikayetçi olduğunu, sayılarının zaman zaman 20'yi bulduğunu belirtti.

Lise öğrencilerinin de bu hayvanlardan muzdarip olduğunu ifade eden Kıdak, "Köpekler büyük sıkıntı. Bununla ilgili çok başvuru oldu. Hiçbir çözüm üretilmedi. Özellikle çocuklara karşı tedirginim. Toplanırsa çok iyi olur. Burada topluluk oluyorlar. Bir çocuk koştuğu zaman bütün köpekler üzerine gidiyor." diye konuştu.

Sema Esti, köpekleri sevdiklerini fakat sayılarının çok arttığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bir yoğunluk oluşturuyorlar. Çocuklara karşı saldırmaya başladıkları için biz rahatsız olmaya başladık. Bu kadar çok köpek bizi rahatsız etmeye başladı. Şikayetimiz bu. Son olay ısırma olayı da bizi üzdü. Komşumuzun gelini, hayvanlara hiçbir şey yapmadı. Hayvan kendiliğinden saldırdı, kolunu ısırdı. Köpekler toplanılsın istiyoruz. Bu kadar çok köpeğin burada olması artık bizi rahatsız etmeye başladı."

Ayfer Ekmen ise mahalle genelinde çok sayıda başıboş köpek olduğunu, bazen çocuklara saldırdıklarını ifade etti.

Aynı mahalledeki yakınlarına ziyarete giderken köpeklerden çekindiklerini söyleyen Ekmen, şunları anlattı:

"Akşamüstü bir dolaşmaya, ziyarete gideyim diyorum gidemiyorum. Gündüzden gidiyorum akşam dönüşte gelemiyorum çünkü köpekler sağımda, önümde, her yerde köpek. Acaba önümden mi çıkacak, acaba arkamdan mı gelecek, saldıracak mı diye tedirgin oluyorum. Bir korku var. Epeydir gitmiyorum. Bir kere böyle bir şey başıma geldi, saldırdılar. Bir daha teyzemin kızına akşamüstü hayatta gitmiyorum. Hep gündüzleri gidiyorum. Ziyarete gitmek zorunda oluyoruz ama gidemiyorum. Aşılayıp salıyorlar. İnsanlardan çok köpek dolu. Biraz kısıtlansın."

"Çocuklar dışarı çıkamıyor, korkuyor"

Tayyibe Yıldırım, evlerinin bahçesine sürekli sahipsiz bir köpeğin geldiğini kaydederek, "Bahçedeki köpek çıkmıyor, imkanı yok. Bir girdi, alıştı bir daha çıkmıyor. Rahatsız oluyoruz. Çocuklar dışarı çıkamıyor, korkuyor. Gelip giderken çocuklara da saldırıyorlar. Çocuklar yaklaşmıyor. Bir kediyi öldürdü yazık, boğdu." ifadesini kullandı.