Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen kadın kurtarıldı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Eskişehir'de dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'de dengesini kaybederek Porsuk Çayı'na düşen bir kadın, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda, Porsuk Çayı kenarında bulunan Reyhan T. başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek suya düştü.
Durumu fark eden çevredekiler, sudan çıkamayan Reyhan T'nin yardımına koştu. Reyhan T'nin yakınına can simidi atıldı.
Can simidine tutunarak suyun yüzeyinde kalan kadına ip uzatıldı. İpe tutunan Reyhan T. çevredekiler tarafından çayın kenarına çekilerek sudan çıkarıldı.
Söz konusu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Yaşam