Eskişehir'de Octoberfest'e Yasaklama Kararı

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir'de 14-15 Ekim'de yapılması planlanan Octoberfest Eskişehir'e, Eskişehir Valiliği tarafından yasaklama kararı getirildi.

Eskişehir'de 14-15 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan Octoberfest'e yasaklama kararı getirildi. Eskişehir Valiliği resmi internet sitesinden yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile İlimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerindeki hükümler gereğince, İlimiz Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi sınırlarında yer alan Botanik Park içerisindeki işletmede 14 -15 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacağı öğrenilen festival (işletmenin ruhsatında kapasitesi ve çalışma saatleri belirtilmiş haklar saklı kalmak kaydıyla) Eskişehir Valiliğinin 11.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı ile 14.10.2023 tarihi saat: 00.01 ile 15.10.2023 tarihi saat: 24.00'a kadar (2) gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."