Eskişehir'de Kötü Koku İhbarı Üzerine Evden 4 Kamyonet Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'de Kötü Koku İhbarı Üzerine Evden 4 Kamyonet Çöp Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan Alzheimer hastası kadın için yapılan ihbar sonrası, belediye ekipleri evden 4 kamyonet çöp çıkardı. Çöplerin yaklaşık 2 yıl boyunca birikmiş olduğu belirlendi.

ESKİŞEHİR'de komşuların kötü koku geldiği için ihbarda bulunduğu evden belediye ekipleri 4 kamyonet çöp çıkardı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Gap Sokak'ta yalnız yaşayan Alzheimer hastası Nahide G.'nin (73) komşuları, evden yaklaşık 2 yıldır kötü kokular geldiğini belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine adrese sevk edilen Tepebaşı Belediyesi zabıta ve polis ekipleri evde çöplerle karşılaştı. Daire, mahkeme kararıyla temizlendi. Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz'ın da katıldığı temizlik çalışmalarında Tepebaşı Belediyesi temizlik görevlileri tarafından evden 4 kamyonet çöp çıkarıldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Nahide G.'nin evine yaklaşık 2 yıldır çöp topladığı belirtildi.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.