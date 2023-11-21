Eskişehir'de İhtiyaç Sahibi Çocuklar İçin Eğlence Düzenlendi

Eskişehir'de ihtiyaç sahibi 100 çocuk için bir araya gelen hayırseverler, 'Çocuklar Üşümesin, Çocuklar Sıcak Kalsın' kampanyası çerçevesinde eğlence düzenledi. İlmek İlmek Bin Minik Yürek yardımlaşma grubu, çocukların kışlık bot, mont ve kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı ve özel bir etkinlik düzenledi. Kampanya her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

Eskişehir'de ihtiyaç sahibi 100 çocuk için bir araya gelen hayırseverler, 'Çocuklar Üşümesin, Çocuklar Sıcak Kalsın' kampanyası çerçevesinde eğlence düzenledi.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek isimli yardımlaşma grubu, çocuklar için harekete geçti. Kış mevsiminin gelmesi sebebiyle başlatılan kampanya ile çocukların kışlık bot, mont ve kıyafet ihtiyaçları tedarik edildi. Yine aynı kampanya çerçevesinde çocuklar için bir eğlence düzenlendi. Maskotların geldiği etkinlikte güzel bir gün geçiren çocuklar, doyasıya eğlenerek anın tadını çıkardı. Etkinlikte, yakın zamanda sünnet olan çocuklar için de özel organizasyon yapıldı.

"Bize destek olan herkese teşekkür ederiz"

İlmek İlmek Bin Minik Yürek yardımlaşma grubunun yöneticisi Ayşegül Bozbaş, "Bugün ihtiyaç sahibi çocuklarımız için bot ve mont kampanyası altında bir etkinlik düzenledik. Mental yorgunluklarını atmalarını istedik. Hem aileler hem de çocuklar mutlu. Bu artık her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bir etkinlik oldu. Bizler de mutluyuz. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Bu etkinliği her sene geleneksel olarak düzenliyoruz"

Eskişehirli hayırsever Mesut Şahin, "Hayırseverler olarak 'Çocuklar Üşümesin, Çocuklar Sıcak Kalsın' diye bir kampanya düzenledik. Şu anda 100 tane çocuğumuz var. Onların kışlık montlarını, botlarını ve kıyafetlerini tedarik ediyoruz. Destekçilerimizin yaptığı bir organizasyonla bugüne ulaştık. İlmek İlmek Bin Minik Yürek grubu olarak birinci hava ikmal ve şeker fabrikasındaki çalışanların desteğiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliği her sene geleneksel olarak düzenliyoruz. Önümüzdeki senelerde de düzenleyeceğiz. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Lütfen bu ailelere elimizden geldiğince destek olalım"

Yardımlaşma grubunun sponsorlarından olan Mehmet Ali Çil ise şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde masum çocuklar acı çekmekte. En azından kendi imkanlarımızla kendi şehrimizdeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizim amacımız, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiğince yapmak. Ben buradan tüm organize sanayiye bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen bu ailelere elimizden geldiğince destek olalım." - ESKİŞEHİR