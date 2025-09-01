Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Haber Videosu

Düğünde kimseye çaktırmadan eşine kafasıyla, "Kalkalım" işareti yapan adam geceye damga vurdu. O anları düğün sahipleri sosyal medyada paylaştı.

Türkiye'de gerçekleşen bir düğünde, eşine "kalkalım" işareti yapan damat adayı, gecenin en çok konuşulan anlarından birine imza attı.

EŞİNE GÖZÜYLE KİMSEYE ÇAKTIRMADAN "KALKALIM" DEDİ

Görüntüler, düğün sahipleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.Olayın kahramanı olan ve kimliği açıklanmayan adamın eşine, kalabalıktan uzak ve kimseye belli etmeden gözüyle yaptığı işaret, izleyenleri güldürdü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.