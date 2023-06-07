Esenyurt'ta Kadın Eli Kadın Emeği stantları açıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ev hanımlarının ürettiği ürünleri kazanca dönüştürebileceği satış stantlarının açılışını gerçekleştirdi. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde açılan stantlarda kadınlar hem belediyenin vermiş olduğu kurslarda hem de evlerinde ürettikleri el işi ürünleri satışa sunuyor. Haftanın beş günü 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olan stantlarda kadınlar kazançlarıyla ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ev hanımlarının ürettiği ürünleri kazanca dönüştürebileceği satış stantlarının açılışını gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vaatleri arasında yer alan ve Esenyurtlu kadınların ürettiği el emeği ürünleri sergileyerek, kazanca dönüştürebileceği 'Kadın Eli Kadın Emeği' stantları açıldı. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde açılan stantlarda kadınlar hem belediyenin vermiş olduğu kurslarda hem de evlerinde ürettikleri el işi ürünleri satışa sunuyor. Haftanın beş günü 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olan stantlarda kadınlar kazançlarıyla ev ekonomisine katkı sağlayacak. Belediyeden eğitim alan engelli kursiyerlerin ürünlerinin de bulunduğu alanda el işi örgüler, ahşap boyama gibi tasarımların yanı sıra çeşitli yöresel yiyecekler ve evde yapılan konserveler de satılıyor.

"BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI BİR GÜN"

Programda konuşan Başkan Bozkurt, "Benim için çok anlamlı bir gün. Seçildiğimiz günden itibaren seçim vaatlerimizin de arasında olan bir çalışmayı hizmete açmış olmak çok değerli. Ülkemiz birçok sorun yaşıyor. Bu sorunların yaşanmasının altında en büyük neden üretmiyoruz. Üretmediğimiz için refahımız yükselmiyor, refahımız yükselmeyince eğitim olanaklarından ve başka olanaklardan mahrum kalıyoruz. Bizler Anadolu coğrafyasının çocuklarıyız. Hepimizin inancında, kökeninde farklı farklı güzellikler var. Aslında bir kültür hazinesinin de üzerinde yaşıyoruz. Bu hazineyi de bize annelerimiz üzerinden kadınlarımız taşıyor. Kadınlarımızı ne kadar çok güçlü yaparsak hem birbirimizle olan bağımızın daha çok farkına varırız hem de daha çok güçlü çocuklar yetiştirdiğimiz için birbiriyle bağlantılı, geleceğe umutla bakan, geleceği başka yerde aramayan, kendi var olmaya çalışan bir toplum oluşturmuş oluruz" dedi.

"BURASI BİR TURİZM MERKEZİ OLACAK"

Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Ben kadınları hayatın kaynağı olarak görüyorum. Kadınları güçlü olan toplumlar ancak ayakta durabilir ve geleceğe güvenle bakabilirler. Onlara öncelikle burada eğitim veriyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bin iki yüz kadınımızın hayata tutunması için ellerini hemen onların yanında tutuyorlar ve onların hayata güvenle bakması için her an destek oluyorlar. Kadınlar önümüzdeki süreçte sadece kendi hayatlarına dokunmayacaklar, burası aynı zamanda bir turizm merkezi olacak. Onların ürettikleriyle burası öncelikle İstanbul'dan, sonrasında Türkiye'den ve inşallah dünyanın değişik bölgelerinden ülkemizi gezmeye gelen insanların uğrak yeri haline gelecek. Bu proje bir başlangıç. Barış, Kardeşlik Kültür Merkezi'nin yapımına başlamıştık. Orası da eğer devam ederse Esenyurt, Anadolu'nun, Trakya'nın, Orta Doğu'nun ve Kafkasya'nın birçok kültürel mirasına sahip çıkıp, onların ürünlerini üretecek ve dünyaya pazarlayacak."