Esenyurt'ta Elektrik Kabloları Alev Alev Yandı
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Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi'nde elektrik kablolarında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
ESENYURT'ta alev alev yanan elektrik kabloları, itfaiye tarafından söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta duvarın dibindeki elektrik kablolarında patlamalarla birlikte yangın çıktı. Çevredekiler bölgeyi kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler, elektriğin kesilmesi için bir süre bekledi. Ancak, akım kesilmeyince, yanan kablolara köpük ile müdahalede bulunarak söndürdüler.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam