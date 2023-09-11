Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Sünnet Şöleni'nde binlerce çocuk eğlendi

Esenyurt Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sünnet Şöleni'ne katılan binlerce çocuk, aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi.

Esenyurt Belediyesi'nin geçtiğimiz ay maddi durumu elverişsiz olan bin 800 çocuk için gerçekleştirdiği toplu sünnet organizasyonunun ardından Sünnet Şöleni düzenlendi. Sünnet heyecanı yaşayan minikler ve aileleri eski belediye bahçesinde düzenlenen şölende güzel bir gün geçirdi. Şölende palyaço ve yüz boyama etkinliklerinin ardından kostüm karakter ve bando takımı eşliğinde hep birlikte dans eden binlerce çocuk, kurulan şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Şölene katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, çocuklarla ilgilenerek onlara nasihatlerde bulundu. Sahnede konuşma yapan Başkan Bozkurt, "Bunu birlik ve beraberlik içinde yapmamızın ayrı bir güzelliği var. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine birlik, beraberlik içinde bu işleri yapmaya çalışacağız" dedi.

"Hepsine Maşallah diyorum"

Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Bozkurt şunları ekledi: "Değerli hemşehrilerim, sünnet bizim kültürümüzde hem sağlık hem de inancımız açısından önemli bir yere sahip ama onun ötesinde kültürel olarak, aile birliği beraberliği ve kadim dostlukların kurulması için de büyük bir vesiledir. O yüzden şölenle yapılmasını tekil yapılmasından çok daha değerli buluyorum. Dünyanın en güzel coğrafyasının çocuklarıyız. Farklı farklı bölgelerden, farklı farklı nedenlerle Esenyurt'a geldik. Buradan bir daha gitmemek için, burada mutlu ve huzurlu yaşamak için birbirimize destek olmak zorundayız ve biz bunu bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Çocuklarımızın sadece sünnetiyle değil, geleceğiyle de beraber ilgileneceğiz. İnşallah çocuklarımızın askerliklerini, evliliklerini de görürüz. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Allah çocuklarımızı korusun, onların kötü gününü göstermesin. Hepsine maşallah diyorum."

"Çok güzel ilgilendiler"

Bir baba olarak sünnet organizasyonundan çok memnun kaldığını belirten Cihan Doğa, "Çocuğu sünnet yaşına gelmiş her anne baba gibi bizleri de bu süreçte tatlı bir heyecan sardı. Bu süreçte sünnet maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle nasıl yaparız, nesil ederiz derken belediyemizin sünnet hizmetini gördük. Belediyemizin binasına gittik, kayıt için sağ olsunlar bizimle çok güzel ilgilendiler. Randevu günü hastaneye gittiğimizde hastane ve belediye çalışanları tarafından çok güzel bir şekilde ilgilenildi. Hastanede çocuklarımızı korkutmadan sünnetlerini gerçekleştirdiler. Daha sonrasında yine Belediye Başkanımızın selamlarını ileterek çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini evimize getirdiler. Bu organizasyon için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL