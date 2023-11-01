Esenyurt Belediyesi, Deprem Bilinci Eğitimleriyle Tehlikeleri Azaltıyor

Esenyurt Belediyesi, deprem dirençli bir kent oluşturmak için haneleri ziyaret ederek, afet bilinci eğitimi veriyor ve tehlike yaratacak eşyaları sabitliyor.

Esenyurtlu vatandaşlara afet bilinci eğitimi verilip evdeki riskli eşyalar sabitleniyor

İSTANBUL - Deprem dirençli bir kent oluşturmak için çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, haneleri tek tek ziyaret ederek hem vatandaşlara afet bilinci eğitimi veriyor hem de deprem esnasında tehlike yaratacak eşyaları sabitliyor.

Esenyurt Belediyesi, okulların ardından hanelerde de afet bilinci eğitimleri vermeye başladı. İlçeyi deprem dirençli bir kent haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, tek tek evleri gezen ekipler, temel afet bilinci eğitimlerinin yanı sıra deprem esnasında tehlike yaratacak eşyaları da sabitliyor. Evlerinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederken, ekipler de depreme yönelik çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söylüyor.

"Tehlikeyi en aza indirmeye çalışıyoruz"

Olası bir depremde tehlikeyi en aza indirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş, "Okullarımızda deprem tahliye tatbikatı ve afet bilinci eğitimi vermekteyiz. Bu eğitimlerin yanı sıra ilçe genelindeki evlerde de eşya sabitleme çalışmaları yaparak olası bir depremde tehlikeyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca gittiğimiz evlerdeki vatandaşlara da afet bilinci eğitimi vererek, onları da depreme karşı bilinçlendiriyoruz. Bu kapsamda eğitimlerimiz ve bilgilendirmelerimiz devam edecektir" dedi.

"Afet bilinci eğitimi verdiler"

Belediyenin verdiği deprem bilinci eğitimlerinden memnun kaldığını belirten Necdet Özdemir şöyle konuştu: "Bugün belediye ekipleri evimize geldiler, bize afet bilinci eğitimi verdiler. Daha sonra evimizde deprem esnasında tehlike oluşturabilecek ev eşyalarını sabitleme çalışmaları yaptılar. Ekiplerin yaptıkları bilinçlendirme eğitimleri çok faydalı oldu. Deprem öncesi ve sonrasında ne yapmamız gerektiğini anlatan ekipler, eksik olduğumuz konularda hatırlatmalar da yaptılar. Bu çalışmalarda büyük emeği olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür ederim."