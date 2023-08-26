Esenler'de Yangına Müdahaleye Giden İtfaiye Aracı Devrildi, 2 Personel Yaralandı

Büyükçekmece'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye aracı, Mahmutbey Yolu'nda devrildi. Kazada araçta bulunan 2 itfaiye personeli yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.