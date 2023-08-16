Esendere Belde Belediyesi, Yeni Doğan Bebekler İçin 'Hoş Geldin Bebek' Seti Oluşturdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için 'Hoş geldin bebek' seti oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebekler için "Hoş geldin bebek' seti oluşturdu.

İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, dünyaya gelen tüm bebeklerinin ilk ihtiyaçlarını karşılıyor. Oluşturdukları 'Hoş geldin bebek' seti ile anne ve babaların mutluluklarına ortak olduklarını aktaran Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, 'Küçük bir hediye, büyük bir mutluluk' sloganıyla bir kampanya başlattık. Kampanya çerçevesinde anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak, ailelerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla yeni doğan bebeklere yönelik 'Hoş geldin bebek ' seti oluşturduk. Tek amacımız beldemize hizmet etmektir. Ben bu kampanyanın beldemize hayırlı olmasını diliyor, yeni doğan bebeklere sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi. - HAKKARİ