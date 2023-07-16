Erzurum'un Olur ilçesinde pestil üretimi başladı

YAĞMUR ve bulutlu günlerin yerini yakıcı güneşe bıraktığı Erzurum'un Olur ilçesinde pestil üretimine başlandı. Ağaçlardan silkenen ve dev kazanlardan haşlandıktan sonra unla karıştırılan dut şırası güneşte kurutularak pestil haline getiriliyor.

Son yılların en yağışlı günlerini yaşayan Erzurum'da güneş ve sıcak hava kendini hissettirmeye başladı. Sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte Erzurum'un Olur ilçesinde dut meyvesinden pestil yapımı da başladı. Ürettikleri Karnavas Dut Pekmezine 2009 yılında coğrafi işaret belgesi alan Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesinde ateşler bu kez pestil yapımı için yakıldı. Ağaçlardan silkelenerek toplanan dutlar, temizlendikten sonra dev kazanlara dolduruldu. Odun ateşinde saatlerce haşlanan dutların şırası alındıktan sonra pestil yapımı için unla yoğrularak ikinci kez ateşte pişiriliyor. Kepçelerle karıştılan hamur ve şıra kıvamını bulduktan sonra bu kez hazırlanan odun kaşıklarla bezlerin üzerine büyük bir dikkatle yayılıyor. Beze yayımı tamamlanan pestil, güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

Yağmur sebebiyle bu yıl üretimin biraz geç başladığını söyleyen Aycan Kalyon (54) güneşli ve sıcak havanın etkili olmasından sonra pestil üretimine başladıklarını söyledi. Kalyon, komşularla yardımlaşarak pestil yaptıklarını bildirdi. Pestil yapımını anlatan Hamide Öztürk (80), ağaçdan silkenen dutları kazanda kaynatıp şırasını aldıklarını söyledi. Şıranın hamurla yoğrularak kıvamını bulana kadar ateşde haşlandığını ifade eden Öztürk, sıvı pestilin beze serildikten sonra güneşin altında kurumaya bırakıldığını bildirdi.(DHA)