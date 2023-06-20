Erzurum'un manevi değerlerinden Eşref Ağgül dualarla son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM Hayatını ilme, irfana ve talebe yetiştirmeye adayan, Erzurum'un manevi değerlerinden Merhum Muhammed Eşref Ağgül Hocaefendi ebediyete uğurlandı.

Erzurum'un manevi dinamiklerinden Eşref Ağgül Hocaefendi 90 yaşında dün vefat etti. Merhum Eşref Ağgül Hocaefendi için yüzlerce seveni bugün öğlen namazından sonra Narmanlı Camii avlusunda toplandı. Yoğun yağmura rağmen Narmanlı Camii'nin avlusu tamamen doldu. Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum amirleri ve Erzurumlular katıldı. Cenaze namazını Erzurum Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Merhum Eşref Hocaefendinin burada kılınan cenaze namazının ardından naaşı Köprüköy ilçesi Duatepe köyünde defnedildi. Ailesi tarafından yapılan açıklama, "Merhum Eşref Ağgül Hocaefendi için taziyeler Erzurum'da bulunan Taşkesenli Kültür ve Eğitim Vakfında verilecek" denildi.

1933 yılında Erzurum'un Köprüköy ilçesi Duatepe köyünde dünyaya gelen Eşref Ağgül Hoca, 1950 yılında ilim tedrisatına başladı. İcazetini Ahhazalı köyünden Şeyh Muhammed Efendiden aldı. 1977 yılında Erzurum'da ilim öğretmeye ve tasavvufi irşada başladı. Tasavvufa Taşkesenli Şeyh Muhammed Sıddık Hazretlerinden icazet aldı.