Erzurum'da Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mazot yüklü bir tanker devrilerek alev aldı. Tankerin sürücüsü Mehmet Nuri Çelebi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum'un Tortum ilçesinde devrilerek alev alan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Nuri Çelebi'nin (44) kullandığı mazot yüklü tanker, Erzurum-Tortum kara yolu Aksukapı mevkiinde bariyerlere çarpıp devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü Çelebi'nin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye görevlilerince söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale geldi.
Olay sebebiyle jandarmanın önlem amacıyla bir süre trafiğe kapattığı yoldaki ulaşım, yangının söndürülmesi sonrası normale döndü.
Tortum Kaymakamı Fatih Bayram ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, kaza yerinde incelemede bulundu.
Çelebi'nin cenazesi Tortum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.