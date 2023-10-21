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Erzurum'da Tanker Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Tortum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mazot yüklü bir tanker devrilerek alev aldı. Tankerin sürücüsü Mehmet Nuri Çelebi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.