Erzurum'da çıkan yangın kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinin 140 hane, 650 nüfuslu Konakyeri Mahallesi'nde Yaşar Çağın ile Naci Kavcı'nın evlerinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki ev ve ahırlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 7 ev ve 8 ahır kullanılamaz hale gelirken, harabeye dönen bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Köye AFAD ekipleri ile giden Vali Mustafa Çiftçi köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Can kaybının yaşanmadığı mahallede hasar tespit çalışmalarının ardından yangında evleri zarar gören vatandaşlar, AFAD tarafından konteyner evlere yerleştirilecek. Mahalle Muhtarı Recep Köroğlu, "Yangının çıkış nedeni binmiyor. Evlerin üzerindeki otlarla birlikte vatandaşların kışlık erzak ve yakacağı da yok oldu. Tek sevincimiz kimseye bir şey olması" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.