Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Yaşlıları Ziyaret Etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Yüksel, yaşlıların her zaman ziyaret edilerek saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ilçede yaşlıları ziyaret etti.

Her zaman büyüklerin ziyaret edilerek hayır dualarının alınması gerektiğini ifade eden Yüksel, herkesin bir gün yaşlanacağını belirtti.

Tüm yaşlıların Dünya yaşlılar Günü'nü kutlayan Yüksel, "Büyüklerimiz, gerek aile yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda daima el üstünde tutulmuş ve baş tacı edilmiş, dünümüz ve bugünümüz arasında ki en değerli köprüdür. Bizlerde imkanlarımız doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olup hayat tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören eski çınarlarımıza saygı ve sevgilerimizi her zaman hissettirmeliyiz. Yaşlı çınarlarımızı evlerinde ziyaret ettik, ellerini öptük hayır dualarını aldık. Ergenemizin tüm yaşlı çınarlarına sağlık, sıhhat ve huzurlu ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Çorlu'da, yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçenin her bölgesinde çalışma yaptıklarını aktaran Tunçcan,"İlçemizde bir yol yapım ve onarım programı hazırladık. Belirlediğimiz program dahilinde ilgili ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Halkın daha rahat bir ortamda yaşaması için gayret gösteriyoruz." dedi.