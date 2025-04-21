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Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken açıklamasının ardından, annelere yönelik bir dizi haklar verilmesi planlanıyor. Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu doğum sonrası yarı zamanlı çalışan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine de 'dur' denildi.

KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın sık sık yaptığı uyarının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu dikkat çeken bir karara imza attı.

"ANNENİN İZNİNİ YARIYA İNDİREMEZSİN"

"Aile Yılı" kapsamında annelere bir dizi haklar verilmesi bekleniyor; onlardan biri de doğum izni süresi. Sabah'ta yer alan habere göre; ücretli doğum izni hakkının 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması planlanıyor. Aynı zamanda annelere kreş desteği de verilecek. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 'dur' dedi. Bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda KDK, "doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin" hükmüne yer verdi.

DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN 1 YILA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Öte yandan kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

BABALAR ARASINDAKİ İZİN FARKI DA KALDIRILACAK

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA KULLANDIĞI İZİNLER

Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar).

Doğum sonrası izin: 8 hafta.

Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta.

Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.)

Doğum öncesi izin süresi, her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur. Üçüzde 12 hafta (toplam 20 hafta) vb.

Doktor onayıyla çalışma hakkı

İzinlerin başlangıcından itibaren, kadın çalışan isterse ve sağlık durumu uygunsa doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmaya devam edebilir.

Süt izni hakkı

Doğum sonrası 1 yıl boyunca, günlük iki defa yarımşar saat veya toplam 1 saat süt izni kullanabilir. Bu süre çalışılan iş günü sürelerinden sayılır ve ücret kesintisi yapılmaz.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıoturan:

İzinle olmuyor et süt okul masrafı vbvb. Devletin çocuk yardımı 125 tl bu paraya sakız alamazsınız bunu artırın

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

emekli maaşımı 50 bin yap sana beş çocuk sözü reis

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Sn. Cumhurbaşkanı; Bu yeterli değil. Hemen gerçeği özetliyorum. 1- Ücretli izin hakkı 2 yıl, 1 yıl ise devlet destekli ücretli izin. 3 yaşına gelince kreş yada bakıcı desteği aylık (30.000Tl). İlkokullar tam gün olmalı. Devlet öğretmenleri keyfe keder. Devlet okulları sabah 8 akşam 17:30 olmalı. Özel okula gönderecek ailelere %60 devlet desteği. Çocuğunu okula bırakan anne ve babalara işe 1 saat geç başlama veya 1 saat erken bırakma hakkı. Alın size formül. Gerçekçi olun artık. Boşa konuşuyoruz.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

gençlere öncelikle evlenebilmeleri için ev veya arsa tahsis et. sonra çocuk yardımını düşün. bu yüzden gençler evlenemiyor.

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Haber Yorumlarıalbatros :

istersen 5 yıl yap. mesele izin değil. insanlar artık kendileri bile sağlıklı beslenemedikleri için çocuk yapmak istemiyor.

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Haber Yorumlarıtolgahanaltintas:

ücretli izin hakkının bir yıla çıkarılmasını kaç yıldır söylüyoruz. onun dışında çocuk ilkokula başlayana kadar yarım gün çalışma hakkı… ama esas “patlamayı” ÖTV KDV indirimi yapılınca görürsünüz. ev alacaklara öncelik ve düşük faizli kredi verilmeli.

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Özlem ZENGİN le bağlarınızı koparıp KADEM i ortadan kaldırın ve süresiz nafakaya da düzenleme gelince Biiznillah doğum oranları artar.

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Sevgili mülteci halkımız kurtarır sizi bu cendereden siz daha vatandaş ital edin

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

Asgari ücret bir evin sadece kirasını bile karşılayamıyorken bunlar ne saçmalıyorlar böyle ya. Herkesi sarayda saltanat sürüyor zannediyorlar galiba

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