Enkazda ailesini kaybeden öğretmenin duygusal anları

Enkazda ailesi ile birlikte bacağını kaybeden Kadir Öğretmenin sınıfında duygusal anlar

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinde eşini ve çocuğunu kaybeden enkazda kaldığı için bacağı kesilen Öğretmen Kadir Özer'in sınıfında 24 Kasım Öğretmenler Gününde duygusal anlar yaşandı.

Adıyaman'da yaklaşık 30 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu Öğretmeni Kadir Özer'in sınıfında gözyaşlarına hakim olunamadı. Depremde Diş Fakültesi'nde okuyan oğlu Muhammed Zahid ve eşi Gülseren Özer'i kaybeden ve kendisi enkazdan18 saat sonra AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılan Kadir öğretmenin sol ayağı, dizinin altından kesildi. Tedavisinin ardından tekrar okuluna ve öğrencilerine dönen Kadir Özer'in 24 Kasım Öğretmen Günü öğrencileri tarafından kutlandı.

Okul Müdürü Ebubekir Turmaz, sınıfta öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada duygulandı. Okul Müdürü Kadir Öğretmen'in mesleğine olan bağlılığından dolayı ellerinden öpmek istedi. Öğrenciler aldıkları hediyeleri tek tek vererek, öğretmenlerine şiir okuyarak, sarıldı. Öğrenciler ve Kadir öğretmen duygusal anlar yaşadı.

"Öğrencilerim bana anne babalık yapıyor"

Kadir Özer, 24 Kasım öğretmenler Günü'nde çocuklarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, çocuklarımla beraberim. Hastalık döneminde de hayallerimde bu vardı. Çocuklarla beraber olduğum için sonsuz mutluluk içerisindeyim. Sanki Muhammedimi bunlarda görüyorum. Bunların hepsi benim çocuklarım, bizim geleceğimiz. Sağ olsunlar onlar da bana yardımcı olmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ben ayağa kalktığım zaman biri değneklerimi getiriyor, biri sandalyemi çekiyor, biri başka şeyler yapıyor. Geliyor, 'öğretmenim bir ihtiyacın var mı?' diye soruyorlar. Onlar bana anne baba oluyorlar" dedi.