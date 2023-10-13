Engelli Hasan Öztürk, haksız ceza yazıldığını iddia etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli bir vatandaş, otoban geçişlerini kullanmadığı halde ceza yazıldığını iddia etti. E-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde ise daha önce de aynı ihlalden ceza aldığını gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde engelli Hasan Öztürk, 67 NV 789 plakalı motosikletine otoban geçişlerini kullanmadığı halde ceza yazıldığını iddia etti.

Gönderilen cezada yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen giriş istasyonu Adapazarı, çıkış istasyonu ise Yeniçağa olarak 22 Kasım 2022'de gözüken geçişleri yapmadığını söyleyen Hasan Öztürk, e-Devlet'ten baktığında ise motoruna ait aynı ihlalden 2 cezanın daha bulunduğunu gördü. O cezalarda da giriş istasyonu Dördivan, çıkış istasyonu ise Yeniçağa olarak belirtildi.

Hayatında hiç ceza yemediğini, yılda bir kez ilçe dışına çıktığını söyleyen Hasan Öztürk, "Ben küçüklükten beri motor kullanırım, hayatımda hiç ceza yemedim. Sadece Devrek ilçesinin dışına 29 Ekimlerde giderim. O da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu bisiklet turlarına eskortluk etmek için. O aylarda gecenin bir yarısı bu motorla zaten oralara gidememem. Bana yapılan yanlış bir başka vatandaşa yapılmasın. Şimdi 20 Türk lirası yazılmış, olmuş 6 ayda 165 TL. Dikkat edilmesi lazım ve bana yazılan bu haksız cezanın düzeltilmesini talep ediyorum" dedi. - ZONGULDAK