Engelli gencin kumsalda ATV turu hayali gerçekleşti

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde görev yapan cankurtaranların yanına gelen engelli Medet Karayazı isimli gencin, kumsalda ATV turu hayali gerçeğe dönüştürüldü. Gencin o anlardaki mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Engelli Medet Karayazı isimli genç, Karasu sahilinde cankurtaran ekiplerinin yanına gelerek hayalinin kumsalda ATV turu yapmak olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler, süratli bir şekilde ATV aracını hazırlayarak gencin hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Büyükşehir'e ait ATV aracına bindirilen Medet, sahil şeridinde keyifli bir yolculuğa çıktı. O anlarda gencin yüzünde oluşan tebessüm ise görülmeye değerdi. Ayakları ve ellerini kullanamayan genç Medet, hayalini gerçekleştiren cankurtaranlara ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ekipler, ATV turu sonrası "Hayatın her alanında yanında Büyükşehir var" mesajını paylaştıkları genci ailesinin yanına kadar ulaştırdı. Büyükşehir cankurtaran ekipleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde sezon boyunca vatandaşın huzuru için çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Dünyanın, Türkiye'nin ve memleketimizin insanını korumak, can güvenliğini sağlamak için nöbete başladık. Tüm hassasiyetleri gözeterek hareket ediyor ve insan hayatını her şeyden önce görüyoruz. Bu düşünceyle vatandaşlarımızın hayatına dokunduğumuz sahillerimizde bir gencimizin hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadık. Medet bizim motivasyonumuzu yükseltti, bizlere moral oldu. O'nun için, tüm vatandaşlarımız için gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz" denildi.