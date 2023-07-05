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Enez'de Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu

Enez'de Ölü Caretta Caretta Karaya Vurdu

Yaşam Haberleri

Edirne'nin Enez ilçesinde deniz kaplumbağası karaya vurdu. İnceleme sonucunda caretta carettanın öldüğü belirlendi.

Edirne'nin Enez ilçesinde ölü caretta caretta karaya vurdu.

Enez Limanı yakınlarında denize girenler, kıyıda hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vücudunda herhangi yara izi bulunmayan caretta carettanın öldüğünü belirledi.

Deniz kaplumbağası, yapılan inceleme sonrası gömüldü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Yaşam

Hisarcık Edirne Enez Yaşam Haberler

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