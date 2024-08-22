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En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu

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Sivas'ta koyun otlatan iki kardeş, karşılarına çıkan 5 metrelik yılanı görünce büyük korku yaşadı. En son 1998 yılında görülen yılan, bölgede tedirginliğe neden oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesi Dürmepınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan görenleri korkuttu. Bölgede paniğe neden olan yılanın akıbeti ise bilinmiyor.

En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu

BÜYÜK PANİK YAŞADILAR

Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu

EN SON 1998 YILINDA GÖRÜLMÜŞ

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlatarak, "Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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