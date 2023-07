En büyük hayali şoför olmaktı: Belediye otobüsünde işini aşkla yapıyor

Çankırı'da, küçük yaşlarda babasından traktör sürmeyi öğrenerek şoförlüğe merak salan 48 yaşındaki Refika Taş, direksiyonuna geçtiği belediye otobüsünde erkek sürücülere taş çıkartıyor. İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Refika Taş, küçükken babasından sürmeyi öğrendiği traktör ile direksiyonla tanıştı. İstanbul'da bir süre kendi aracıyla okul ve turizm taşımacılığı yapan Taş, daha sonra Çankırı Belediyesi'nin otobüs şoförlüğü sınavını kazanarak memleketi Çankırı'ya yerleşti. Her gün direksiyon başına geçen Taş'ın kullandığı otobüse binen vatandaşlar, nezaket ve titizlikle işini yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çocukluk hayali olan şoförlüğünü yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Taş, 'Benim 3 çocuğum, 4 yaşında bir de torunum var. Ben her gün aynı heyecanla direksiyon başına geçiyorum. Çocukluk hayalim olan şoförlük işini yaptığım için çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen'e teşekkür ediyorum' dedi. Çankırı'da ikinci kadın otobüs şoförünün Refika Taş olduğunu belirten başkan Esen, 'Kadın eli değen her şey güzelleşir. Çankırı'daki otobüslere de kadın eli değdi. Şimdi otobüslerimizi kullanan 2 kadın şoför kardeşimiz var. Bu beni de, hemşehrilerimizi de mutlu ediyor' diye konuştu.